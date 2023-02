Roma-Empoli, Wijnaldum fuori dai convocati: scelta concordata con Mourinho

José Mourinho lascia Wijnaldum fuori dai convocati per Roma-Empoli. Ma niente paura. Il centrocampista olandese, dopo la panchina nella sfida di Coppa Italia con la Cremonese di mercoledì, non sarà presente questa sera all'Olimpico. La scelta è stata concordata con il tecnico giallorosso. Non ci sarà neanche Karsdorp. Entrambi i giocatori, però, sono stati inseriti nella lista Uefa consegnata ieri dalla Roma per le gare di Europa League.