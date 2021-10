Roma-Empoli, vicino nuovo sold out: solo mille biglietti restanti

Staccati oltre trentamila tagliandi per il match di domani allo stadio Olimpico

In attesa che il Governo dia il via libera all'aumento dei tifosi che possono accedere allo stadio per le partite, la Roma si prepara a registrare un nuovo sold out. Il club giallorosso ha venduto oltre 30mila biglietti per il match di domani contro l'Empoli, in programma alle 18. Quelli restanti al momento sono soltanto mille, ma con ogni probabilità andranno esauriti senza problemi prima del fischio d'inizio.