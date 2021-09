Roma-Empoli, venduti oltre 27.500 biglietti. Si valuta di spostare il settore ospiti

Il club giallorosso è quindi in attesa di una risposta per concedere più tagliandi ai propri supporters

Nonostante il derby perso, come sempre i tifosi della Roma si stringono intorno alla squadrano. In vista della partita contro l'Empoli, in programma domenica alle 18:00, sono già stati venduti oltre 27.500 biglietti, ma la richiesta è ancora alta. Per questo il club ha fatto richiesta alle autorità competenti per poter spostare il settore riservato agli ospiti per poterlo utilizzare per i tifosi della Roma. Il club giallorosso è quindi in attesa di una risposta per concedere più tagliandi ai propri tifosi, destinando a loro i Distinti Nord e riservando uno spicchio di Monte Mario a quelli dell’Empoli, come accaduto altre volte in passato.