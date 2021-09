Roma-Empoli torna il contest “Romanisti da una vita” per la festa dei nonni

Per la gara di campionato dei giallorossi tornerà il concorso dedicato agli over 60

Sabato 2 ottobre sarà di nuovo la "Festa dei Nonni". I nonni possono già acquistare un biglietto di Roma-Empoli, in calendario domenica 3 ottobre alle ore 18:00, a un prezzo ridotto nei settori contrassegnati dall'icona 'Riduzioni'. La Riduzione Over 60 è riservata a tutti i nati fino al 31 dicembre 1961.Per celebrare la Festa dei Nonni, i tifosi potranno usufruire di un promo-code con lo sconto dei 20% che potrà essere utilizzato online, oppure negli AS Roma Store. Da sabato 2 ottobre sarà inoltre possibile caricare una foto a tema 'Festa dei Nonni'! Una giuria selezionerà la foto vincitrice tra le top 20 più votate dai tifosi.