Roma-Empoli, probabili formazioni: Zaniolo per la continuità, torna Pellegrini

Mourinho dovrà schierare il suo undici migliore nella gara con l'Empoli: pronto il ritorno di Veretout a centrocampo, con Abraham a guidare l'attacco

Domenica la Roma ospiterà allo stadio Olimpico l'Empoli di Andreazzoli per la settima giornata di Serie A. Per dimenticare completamente il derby, i giallorossi dovranno vincere contro i toscani, più incisivi fuori casa che tra le mura amiche. Una partita che potrebbe essere più complicata del previsto, con Mourinho che difficilmente rinuncerà alla sua formazione migliore. Rui Patricio sarà senza dubbio la certezza tra i pali, con Mancini che dovrebbe tornare dopo il turno di riposo dalla Conference e con Ibanez pronto a riprendersi il suo posto al centro della difesa. Sulle fasce sembra scontato l'utilizzo di Karsdorp e Vina, mentre in mediana difficilmente Mou potrà privarsi di Cristante e Veretout. L'attacco sarà affidato probabilmente ad Abraham, supportato sugli esterni dalla coppia Mkhitaryan-Zaniolo e dal rientro di Pellegrini sulla trequarti.