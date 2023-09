Roma-Empoli, le probabili formazioni di Mourinho e Zanetti

Lo Special One recupera quasi tutti i pezzi da 90, tranne capitan Pellegrini che probabilmente non sarà convocato. Davanti spazio alla coppia Dybala-Lukaku

Archiviata la sosta per le nazionali, la Roma è pronta a tornare in campo davanti al proprio pubblico per centrare la prima vittoria stagionale. Domenica alle 20:45 all'Olimpico arriverà l'Empoli di Paolo Zanetti, fermo ancora a zero punti in classifica con altrettanti gol fatti. Mourinho può tornare a sorridere: Lukaku, Dybala, Aouar, Mancini, Renato Sanches e Zalewski sono tornati ad allenarsi in gruppo e saranno del match. Chi invece sarà con ogni probabilità costretto ad alzare bandiera bianca, è Lorenzo Pellegrini.