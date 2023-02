Roma-Empoli, le formazioni ufficiali di Mourinho e Zanetti

Le scelte dei due mister. Lo Special One schiera Dybala, Pellegrini e Abraham davanti

La Roma torna in campo per la seconda giornata di ritorno dopo la sconfitta con la Cremonese in Coppa Italia. Mourinho sceglie l'undici migliore: davanti a Rui Patricio ci sono Mancini, Smalling e Ibanez. Coppia di centrocampo formata da Cristante e Matic. Sulle fasce spazio a Zalewski e El Shaarawy. Davanti Pellegrini, Dybala e Abraham.