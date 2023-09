Roma-Empoli, le formazioni ufficiali di Mourinho e Zanetti

Lo Special One si affida alla coppia Lukaku-Dybala in attacco. In difesa, senza Smalling, spazio per la prima volta al neo arrivato Ndicka

Redazione

Chiusa la pausa per le nazionali, per la Roma è il momento di tornare in campo in Serie A. I giallorossi sono ancora alla caccia della prima vittoria stagionale. Per la sfida contro l'Empoli Mourinho si affida al solito 3-5-2 con Mancini, Llorente e Ndicka davanti a Rui Patricio. Neanche convocato Smalling. In mezzo al campo spazio a Paredes, Cristante e al recuperato Renato Sanches con Kristensen e Spinazzola sulle corsie esterne. Davanti l'esordio per la coppia Dybala-Lukaku.

Roma-Empoli, le formazioni ufficiali — ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Paredes, Cristante, Sanches, Spinazzola; Dybala, Lukaku. A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Celik, Bove, Pagano, Zalewski, Belotti, Azmoun, El Shaarawy. Allenatore: Mourinho.

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Fazzini, Grassi, Maleh; Cancellieri, Destro, Cambiaghi. A disposizione: Perisan, Stubljar, Shpendi, Kovalenko, Gyasi, Cacace, Guarino, Marin, Baldanzi, Ranocchia, Caputo, Ebuehi, Bastoni, Ismajli, Shpendi. Allenatore: Zanetti.

