Roma-Empoli, la moviola: un rigore per i giallorossi. Ammoniti Dybala e Sanches

38' - Si accende una rissa in mezzo al campo. Cancellieri colpisce col volto Ndicka che cade a terra: solo giallo per l'ex Lazio . Secondo Luca Marelli di Dazn il centrale ivoriano accentua la caduta. Ammonito anche Renato Sanches.

37' - Ammonito Dybala per un fallo su Bereszynski

7' - Regolare il secondo gol dei giallorossi: cross di Kristensen per Renato Sanches che in posizione regolare di testa sigla il 2-0.

1'- Dopo un solo giro d'orologio arriva il calcio di rigore per la Roma. Cross di Kristensen e tocco di mano di Walukiewicz. Sacchi non ha dubbi e indica il dischetto.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.