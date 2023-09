Roma-Empoli, i Fedayn espongono la nuova pezza: nasce il “Gruppo Quadraro”

Da Roma-Empoli a Roma-Empoli. L'anno scorso dopo la sfida contro i toscani, vinta 2-0, i Fedayn subirono un agguato dagli ultras serbi. Era il 4 febbraio 2023 e lo storico gruppo della Curva Sud perse tutti gli striscioni, che vennero poi bruciati a Belgrado dagli hooligans della Stella Rossa (solo quello di Roberto Rulli è stato restituito). Oggi torna la squadra di Zanetti all'Olimpico e quasi al 75' è stata esposta la nuova pezza: nasce il "Gruppo Quadraro". La scritta è gialla su sfondo rosso e il riferimento è al quartiere della Capitale dove i Fedayn vennero fondati. Applausi e cori da parte di tutti i romanisti presenti, prima era stato messo lo striscione con scritto "Signa Inferre" (Avanti le insegne!Era uno dei gridi di battaglia dell'esercito romano per l'avanzamento contro il nemico). Nonostante i fatti di qualche mese fa gli ultras giallorossi non hanno mai lasciato il settore più caldo e continuarono a seguire la squadra in casa e in trasferta. Arrivarono anche molti messaggi di vicinanza anche dalle curve avversarie.