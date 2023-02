Roma-Empoli, esordio in maglia giallorossa per Llorente

Primi minuti con la maglia della Roma per Diego Llorente. Il centrale spagnolo, arrivato 5 giorni fa dal Leeds in prestito oneroso con diritto di riscatto, ha preso il posto di Zalewski al 93esimo del match vinto contro l'Empoli. Pochi minuti in campo per il classe '93 ex Real Madrid che però nella testa di Mourinho rimane una valida alternativa nel reparto difensivo.