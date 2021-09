Roma-Empoli, domani alle 12 al via la vendita per gli abbonati 2019/20

Con i toscani si giocherà domenica 3 ottobre allo Stadio Olimpico

Dopo il via libera per le entrate di Roma-Udinese, saranno presto disponibili i biglietti per la sfida contro l'Empoli, subito dopo il derby. Con i toscani si giocherà domenica 3 ottobre allo Stadio Olimpico. Come di consueto in questa stagione, al via dalle 12:00 di domani la fase di vendita riservata agli abbonati Serie A 2019/20.