Roma-Empoli: contro le disposizioni della Lega, torna l’inno che vuole Mou

A Trigoria sanno bene come questo potrebbe portare a un’ammenda, ma si è deciso di andare avanti lo stesso disponibili a pagare senza problemi

Nonostante il procedimento aperto dalla Lega di Serie A contro la Roma all'indomani della sfida all'Olimpico contro l'Udinese per aver fatto suonare l'inno "Roma, Roma, Roma" dopo quello della Lega stessa, come scrive Massimo Cecchini su gazzetta.it domani il club giallorosso ripeterà lo stesso programma nato da un'idea di José Mourinho, che ritiene che questo potesse aiutare a caricare psicologicamente la squadra, entrando più in sintonia con i tifosi, violando ancora le disposizioni in merito. La Roma sa bene come questo potrebbe portare a un’ammenda, ma ha deciso di andare avanti lo stesso e si è resa disponibile a pagare senza problemi. Impressioni? Mourinho si è davvero preso la Roma. Dentro e fuori dal campo, l’effetto Special One non finisce mai.