Roma-Empoli, cambia un guardalinee: Prenna sostituisce Tolfo

Domani la Roma scende in campo per la quarta giornata di Serie A. I giallorossi affronteranno l'Empoli allo stadio Olimpico. La gara sarà affidata a Sacchi, ma l'AIA ha comunicato un cambio tra gli assistenti dell'arbitro: "Si comunica che Alessio Tolfo, designato come Assistente Arbitrale per la gara Roma-Empoli in programma domenica 17 Settembre, sarà sostituito da Emanuele Prenna". Al Var ci sarà Mazzoleni, mentre l'AVar è Miele.