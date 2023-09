Roma-Empoli, domani il via all’acquisto dei biglietti: riapre la Parterre e prezzi più bassi

Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, la Roma affronterà all'Olimpico l'Empoli il 17 settembre alle ore 20:45. Per la squadra di Mourinho sarà l'occasione giusta per invertire la rotta rispetto alle prime tre giornate di campionato confidando nel recupero di alcuni infortunati. I biglietti per assistere al match saranno disponibili sul sito ufficiale dell'As Roma (e nei punti vendita dedicati) a partire dalle ore 12 di domani, martedì 5 settembre. Il prezzo dei ticket parte da una base di 24€ e sono previste riduzioni per gli under 16 nei settori Distinti Nord-Est, Tevere Parterre Nord, Tevere Parterre Sud, Monte Mario Laterale Nord e Monte Mario Top Nord. Sarà possibile l'acquisto di 4 biglietti per singola transazione. Inoltre, rispetto alle ultime due uscite casalinghe, per il match contro i toscani saranno disponibili 3mila posti in più tra i settori Tribuna Tevere e Curve con la riapertura definitiva della Parterre. Grazie a questa maggiore disponibilità di biglietti, anche i prezzi dei tagliandi saranno più bassi.