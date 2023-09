Roma-Empoli, arbitro e Var sotto accusa: la testata di Cancellieri è da rosso

Un 7-0 cancella tutto, anche gli errori arbitrali. O quasi. Perché a molti non è passata inosservata la testata di Cancellieri a Ndicka a fine primo tempo che doveva essere punita con l'espulsione come da regolamento. Un errore senza attenuanti per Sacchi che nell'occasione ha poi ammonito Renato Sanches e lo stesso Cancellieri venuti quasi alle mani. L’evento incriminato è avvenuto al 39′ quando l'ex laziale ha colpito al volto Ndicka a palla lontana. Il gesto dell’attaccante ha scatenato il nervosismo tra le due squadre all'interno di una gara tutto sommata tranquilla. Sacchi non ha visto la miccia che ha innescato tutto e stava per ammonire Dybala, che stava facendo da pacere. L’errore non è solo suo visto che neanche il Var (c'era Mazzoleni) si è accorto dell’accaduto, con gli addetti al Video Assistant Refree che non devono valutare l’intensità ma il gesto violento (ricordate Kumbulla su Berardi?). Cade quindi anche la giustificazione dell'esagerazione di Ndicka che avrebbe accentuato la conseguenza della testata. Il replay ha tardato a essere trasmesso anche dalle tv così da scatenare la rabbia dei tifosi che sui social hanno rimarcato con forza l'ennesimo errore arbitrale ai danni dalle Roma. Per fortuna, stavolta, senza conseguenze.