Roma-Empoli, Abraham colpisce il sesto palo in stagione

Sembra non avere fine la sfortuna dell'inglese

Per Abraham pali e traverse sono diventati una maledizione vera e propria. Contro l'Empoli l'inglese ha colpito il suo quinto legno da inizio stagione, Mkhitaryan è stato poi bravo a ribattere in rete la palla del 2-0. L'inglese inizialmente aveva rinunciato all'esultanza coi compagni rammaricandosi per il gol mancato, Mancini l'ha poi rincuorato convincendolo a festeggiare. In campionato è successo contro la Fiorentina all'esordio e anche con il Sassuolo. In Conference League la fortuna non migliora, il numero 9 infatti ha visto un suo tiro infrangersi contro un palo contro il Trabzonspor, il CSKA Sofia e giovedì contro lo Zorya, gara in cui poi è andato a segno.