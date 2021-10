Mourinho: “Rispetto le scelte di Mancini. Darboe si è liberato” – LIVE

Il tecnico portoghese presenta la sfida con l'Empoli di domani alle 18

Per la Roma è tempo di tornare a vincere, anche in campionato. Dopo il 3-0 di Conference League, la squadra di Mourinho - domani alle 18 - ospita l'Empoli dell'ex Andreazzoli per riprendere il cammino in Serie A dopo lo stop nel derby con le relative polemiche. Zaniolo sarà regolarmente in campo, multato e non squalificato dal Giudice Sportivo, insieme a Lorenzo Pellegrini per cui è stato appena annunciato il rinnovo di contratto. Di questo e non solo parla José Mourinho nella consueta conferenza stampa della vigilia a Trigoria:Forzaroma.info seguirà le parole dello Special One in diretta dalle ore 17.

Qual è il punto di contatto tra il gioco offensivo e la classifica? Il risultato è più importante. Se giochi un calcio offensivo e perdi 5-4, meglio pareggiare 0-0 e giocare in maniera difensiva. L'equilibrio è alla base di tutti. Difficile essere nei top senza essere equilibrati, bisogna difendere bene ma anche segnare per vincere. Quando ho parlato del calcio italiano migliorato ho detto che, più che la classifica e il punteggio, è una questione di qualità del gioco e di proposta di gioco delle squadre. Gli allenatori vogliono giocare bene, sapete che io sono 'risultatista', ma si può cercare di fare entrambe le cose. Ora penso che la maggior parte delle proposte di gioco in Serie A è giocare bene.

Sta pensando di confermare Darboe anche domani visto che Cristante è diffidato? Non guardo a questi dettagli. Darboe ha avuto un percorso con noi secondo me buono per lui, l’anno scorso quando ha giocato lo ha fatto senza nessuna responsabilità. La squadra era in un momento difficile, Fonseca non aveva altre opzioni per i tanti infortunati e lui è entrato giocando senza pressione e responsabilità facendo molto molto bene. Nel precampionato abbiamo parlato tanto, ho sentito che è arrivato quel senso di responsabilità di dire ‘Non sono il giovane che viene dalla Primavera ma ho delle responsabilità’. Lui per primo ha messo pressioni su se stesso, ha lavorato sempre tanto ma senza la qualità di gioco che lui veramente ha. A poco a poco si è liberato di questo, è cresciuto, ha imparato ed è tornata la fiducia. Con lo Zorya c’erano tante opzioni, dall’esperienza di Diawara, Villar, Bove, ma era il momento giusto per lui. La risposta è stata molto buona, ha interpretato la partita molto bene difensivamente, anche con la palla ha giocato con criterio. Mi è piaciuto molto. Non si può dire che abbiamo guadagnato un giocatore perché già lo avevamo, ma la sua fiducia e la mia in lui cresce.

Sorpreso dalle mancate convocazioni di Mancini e Zaniolo? È un bene per la Roma? Non è il mio lavoro aspettarmi qualcosa dalle convocazioni. L’Italia ha un ct con grandi responsabilità, ha tanti giocatori e sono le sue scelte. Lo rispetto sia se va un giocatore solo della Roma o ne vanno dieci. I giocatori preferiscono sempre andare, è un orgoglio e una motivazione. Ma se rimangono qui sono protetti, lavorano bene, non hanno partite da giocare e anche questo può essere positivo. Ci sono cose positive e negative.

L’Empoli ha subito meno tiri della Roma: concedete ancora troppo, da cosa dipende? Quanto manca al suo punto di equilibrio? La cosa più facile nel calcio è difendere bene. Se lo fai è a costo dell’organizzazione offensiva. Ma noi non vogliamo questa evoluzione per la squadra, ma vogliamo una squadra che gioca, crea, segna e difende bene. Non voglio essere ipocrita dicendo che non mi interessa come difendiamo. Abbiamo perso due partite fuori casa segnando due gol in entrambe le partite. Una squadra che difende bene e in maniera equilibrata, al di là degli errori individuali, ma preferisco quadrare il quadro intero. Ma dobbiamo difendere in maniera equilibrata e questo non può prescindere dall’organizzazione e da quello che facciamo. Magari ci vuole tempo, ma abbiamo fatto anche partite con un gol subito o zero. Ma sei gol subiti in due partite sono troppi. Oggi è stato il secondo giorno di recupero dopo la partita di giovedì, lo abbiamo fatto a bassa intensità ma anche così abbiamo lavorato. Sappiamo come gioca l’Empoli, le sue qualità, sappiamo che sono la squadra in Serie A che hanno più cross a partita, la seconda per tiri da fuori. Abbiamo lavorato su questo, per noi l’organizzazione difensiva è molto importante.

Nel calcio si gioca troppo? Non voglio commentare le parole del mio amico Spalletti. Non sono qui per questo. Noi siamo qui, gli interessi del club sono più importanti e per altri magari sono più importanti gli interessi delle nazionali. Ci sono cose che si possono migliorare. Ma dire che il calcio senza la passione e il significato che hanno le nazionali non è la soluzione. Non capisco come è possibile che in Sudamerica si giochi di giovedì sera, in Europa venerdì mattina. Non lo capisco. Pensavo fosse finita questa storia, che l’ultimo giorno sarebbe stato mercoledì. Invece si gioca ancora di giovedì sera, venerdì per noi. Un’altra cosa che si poteva cambiare è che le nazionali convocano 35 giocatori per 2-3 partite e 15 magari non giocano e non si allenano con grande intensità. Era meglio che questi giocatori restassero con i club. Sono dettagli che si possono migliorare, ma la foto generale della situazione, il Mondiale ogni due anni, se si gioca più o meno, non è roba per me. Lo è il quando si gioca, altri club sono in situazioni simili. Cuadrado, Vina, Bentancur, giocheranno giovedì sera. Sono cose che o la gente non vede o non le vuole vedere.