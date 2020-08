Roma, emozione Calafiori: “Sogni di una vita che si avverano” – FOTO

Nottata da incorniciare per la Roma. Così è stato anche e soprattutto per Riccardo Calafiori, giovanissimo esterno lanciato da Fonseca da titolare in casa della Juventus. I giallorossi hanno cancellato dopo 8 anni il tabù Stadium, anche grazie alla bella prestazione del classe 2002. Un premio al talento e alla tenacia, visti i gravi problemi fisici che ha dovuto superare. Un gol annullato e un rigore procuratore, ma soprattutto l’emozione e la gioia che non se ne andranno mai: “Notti magiche e sogni di una vita che si avverano… Non poteva esserci esordio migliore!”, ha scritto Calafiori su Instagram.