Roma, emesso un nuovo bond: ecco le 11 società che hanno in pegno le quote del club

Oltre agli obiettivi nel rettangolo di gioco, la Roma continua a lavorare anche fuori dal campo. Come riportato da Calcio e Finanza, sono 11 gli investitori che hanno sottoscritto il bond emesso dalla Roma nei mesi scorsi e che quindi hanno in pegno tutte le azioni del club giallorosso. Lo scorso dicembre è stato firmato un atto di pegno dul 100% delle quote del club che appartengono alla Neep Roma Holding. Il bond da 175 milioni oltre ad un tasso del 6,04% scadrà il 30 ottobre 2027 e il club giallorosso si è rivolto a investitori istituzionali come Athene, o ad altri colossi mondiali come MetLife, Nationwide o società legate al gruppo Voya. I soldi guadagnati, sono stati utilizzati per ripagare quello precedente da 275 milioni.