Roma, emergenza a centrocampo: Pellegrini verso il forfait col Siviglia

Lorenzo Pellegrini potrebbe restare fuori dalla sfida del Sanchez Pizjuan con il Siviglia, giovedì prossimo. Il numero 7 romanista non ha ancora smaltito l’edema muscolare alla coscia sinistra e continua ad allenarsi a parte. Come riporta Sky Sport, al momento le possibilità che possa essere a disposizione per l’andata degli ottavi di finale di Europa League sono decisamente basse.

Un bel problema per Paulo Fonseca, già costretto a rinunciare a Jordan Veretout per squalifica. Difficile, se non impossibile, la convocazione anche per Amadou Diawara, che oggi è sceso in campo con la Primavera per 61′. Il guineano ha quasi terminato il percorso di recupero dopo la lesione del menisco, ma per il rientro definitivo si dovrà aspettare probabilmente la sfida con la Samp in programma domenica prossima.

A questo punto le soluzioni più probabili per Fonseca sono due: puntare ancora su Villar dall’inizio al fianco di Cristante, oppure abbassare Mkhitaryan in mediana, con Perotti favorito per il ruolo di trequartista. La terza opzione potrebbe essere il cambio modulo, ma al momento il tecnico non sembra volerla prendere in considerazione.