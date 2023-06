Roma, El Shaarawy ospite d’onore del Trofeo Nando Cogno

Il Faraone in attesa di conoscere il proprio futuro, è stato scelto come special guest del torneo organizzato dalla squadra dove ha mosso i primi passi nel mondo del calcio

Dopo la stagione conclusa con la delusione della finale di Europa league, e l'attesa per il rinnovo di contratto sempre più vicino, Stephan El Shaarawy si è goduto un tuffo nel passato. Ieri infatti il Faraone è stato invitato come special guest alla quarantesima edizione del trofeo "Nando Cogno" organizzato dall'U.S Legino, squadra dilettantistica di Savona nella quale l'esterno giallorosso ha mosso i suoi primi passi. El Shaarawy, accolto come una vera e propria star dai bambini presenti, ha preso parte alla cerimonia di premiazione.