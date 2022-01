El Shaarawy ha recuperato e ci sarà contro il Milan

Ottime notizie per Josè Mourinho: Stephan El Shaarawy ha recuperato dai problemi che lo avevano tenuto lontano dai campi nei giorni scorsi. Il numero 92 giallorosso partirà dunque con la squadra per Milano e sarà regolarmente in panchina per il big match di giovedì contro il Milan.