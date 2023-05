Roma, El Shaarawy fotografa lo striscione a Trigoria. Il Faraone scalpita

Manca davvero poco alla finale di Europa League che andrà in scena domani alla Puskas Arena. La Roma affronterà il Siviglia in una partita che segnerà il futuro della squadra. Oggi a Trigoria si svolgerà l'ultima seduta di allenamento prima della partenza del club per Budapest. Alle 17:45, infatti, è programmata la conferenza stampa di Mourinho in diretta dalla Puskas Arena. Pellegrini e Mancini spalleggeranno l'allenatore per l'occasione. Ieri fuori dal centro sportivo i tifosi avevano lasciato uno striscione con scritto: "Uniti verso la gloria. Insieme riscriviamo la storia". Oggi El Shaarawy ha fotografato il tutto. Il Faraone è pronto a scaldare la notte ungherese, nell'ultimo periodo è in uno stato di forma eccezionale e domani potrebbe partire titolare, soprattutto nell'eventualità in cui Mourinho decida di far partite Dybala dalla panchina.