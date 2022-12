Roma, El Shaarawy disposto a ridursi lo stipendio. Ma il rinnovo è lontano

Il rinnovo in bilico di Smalling, quello complicato di Zaniolo e quello in stand-by di Zalewski. Ma tra i giocatori in scadenza e in attesa di risposte sul futuro c'è pure Stephan El Shaarawy. La Roma ha l’opzione per poter rinnovare il contratto del Faraone entro il 30 maggio. Per ora però nessun segnale. L'attaccante 30enne, invece, ha già deciso e fosse per lui resterebbe nella capitale fino a fine carriera. Per questo è disposto a rivedere l'ingaggio da circa 3,5 milioni. Un segnale che l'entourage di El Shaarawy ha già mandato alla Roma. Per ora però nessuna risposta. Anzi la porta di Pinto è aperta a eventuali estimatori del Faraone a gennaio per cercare di rimediare una piccola plusvalenza considerato che il numero 92 è arrivato un anno e mezzo fa dalla Cina a costo zero. Un ritorno gradito dopo la prima esperienza positiva. Questa seconda avventura è di certo meno avvincente anche se Stephan rimane una risorsa utile per Mourinho soprattutto a gara in corso. Il probabile cambio modulo potrebbe dargli maggiori possibilità, ma l'arrivo di Solbakken è un fattore di concorrenza in più. El Shaarawy ha dimostrato nelle ultime amichevoli di non aver abbassato la guardia ma per convincere la Roma bisogna fare molto di più.