Roma, El Shaarawy conquista anche Mourinho: il rinnovo dopo un’annata record

Ci sono giocatori che nel corso degli anni si legano alla squadra e alla città nella quale giocano in maniera indissolubile, tanto da rifiutare offerte più allettanti e anche un'importante riduzione dell'ingaggio pur di rimanere. Stephan El Shaarawy è uno di questi. Il suo prolungamento di contratto fino al 2025 , con uno stipendio ribassato a 2,5 milioni rispetto a quello che percepiva finora, fissato a 3,5 , è un messaggio d'amore che non deve essere sottovalutato. Il Faraone ha fatto il suo, scegliendo il cuore a qualche soldo in più all'estero. Troppo grande l'affetto dei tifosi giallorossi nei suoi confronti per sostituirlo con altre mete, altre piazze. Ora però tocca alla Roma e a José Mourinho. Il futuro dell'attaccante deve essere ben delineato. Elsha non è uno di quei giocatori a cui piace lamentarsi, preferisce rimanere in silenzio e lavorare duro per mettere in difficoltà le scelte del mister e guadagnarsi il posto da titolare con i fatti. Lo Special One , in questa stagione, lo ha utilizzato spesso da subentrato, da jolly di lusso, come dimostrano i 22 ingressi dalla panchina, rispetto alle 20 presenze dal primo minuto tra campionato e coppe. Eppure, questa è stata tra le sue migliori annate dal 2019, con 9 gol e 4 assist. In molti considerano l'ex Milan un'arma da poter sfruttare a partita in corso per grazie velocità rapidità e cinismo. È chiaro, però, che il Faraone non vuole essere considerato solo un comprimario, ma vuole mettersi in mostra e avere più spazio.

Il futuro del Faraone, dal mercato alla sua importanza nel gioco di Mourinho

Molto passerà dalle future scelte di mercato di Tiago Pinto e società. La Roma, per l'attacco, si sta muovendo tanto a caccia soprattutto di un sostituto di Abraham, ma non è escluso che possa arrivare qualche esterno di fascia, occupate, per ora, proprio dal Faraone e dall'acerbo Solbakken. Stephan si è dimostrato un giocatore fondamentale per i giallorossi, mettendo a segno gol pesanti, come quelli delle notti europee al Real Sociedad e al Feyenoord, e dando un supporto alla manovra costante. È un giocatore duttile, predisposto al sacrificio e José ne ha sempre riconosciuto le doti: "El Shaarawy è un giocatore che fa gol, ha gamba. Stephan a volte resta in panchina perché poi ho bisogno di soluzioni in avanti. Quando gioca da quinto e si sacrifica, poi non posso chiedergli di giocare avanti e tornare". In effetti è tra quelli che si prodiga di più anche in fase difensiva, perdendo a volte la lucidità necessaria sotto porta, ma in un modulo come il 3-4-2-1, la gamba e la disponibilità di El Shaarawy sono utilissime. Lo stesso tecnico portoghese ha spinto la società per concludere l'accordo sul rinnovo del giocatore 30enne, consapevole che è un tassello fondamentale della sua rosa. I presupporti per un matrimonio perfetto e duraturo ci sono tutti. La nuova stagione che verrà vedrà, di nuovo, Elsha pronto a metterci del suo per aiutare la Roma nei suoi obiettivi, sperando in qualche minuto in più e una consacrazione definitiva nella capitale.