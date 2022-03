Roma, El Shaarawy a cena con Marcell Jacobs a Dubai – FOTO

Il 92 giallorosso ha approfittato dei giorni di riposo concessi da Mourinho per un po' di relax fuori dall'Italia

Mourinho ha concesso cinque giorni di riposo ai suoi. Come di consueto, qualcuno ne ha approfittato per rilassarsi fuori dall'Italia. Tra questi c'è Stephan El Shaarawy che ha raggiunto Dubai. Nella meta esotica il 92 giallorosso si è concesso una cena al Billionaire con Marcell Jacobs, il campione olimpico nei 100 metri piani e nella staffetta 4x100. L'atleta si è poi ripetuto pochi giorni fa nei 60 m delle competizioni in door di Belgrado. Presente anche Manuel, il fratello del Faraone. Il nome Billionare è già di per sé una garanzia: questo locale alla moda ha infatti conquistato la sua popolarità per gli eventi di nicchia e di alta classe. Artisti e DJ di fama internazionale scelgono di portare qui la loro migliore musica per assicurare un divertimento stellare.