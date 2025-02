Roma-Porto, parte della Nord sarà chiusa. Accesso garantito a chi ha già il biglietto

La UEFA ha diramato le proprie decisioni a seguito dei disordini avvenuti sugli spalti dell'Olimpico nel finale del primo tempo di Roma-Eintracht dello scorso 30 gennaio. Al club giallorosso è stato inflitto il pagamento di una multa di 30mila euro e la chiusura parziale della Curva Nord nei settori 46 e 47. La sanzione andrà scontata nella prossima gara europea, ovvero il ritorno del play-off di Europa League contro il Porto del prossimo 20 febbraio. La società tedesca è stata a sua volta multata per 20mila euro e dovrà vietare la vendita dei biglietti ai propri tifosi ospiti nella prossima trasferta di Europa League. Tale divieto, però, è stato sospeso con una condizionale di due anni. L'Eintracht, inoltre, ha ricevuto un’ulteriore multa di 5mila euro per i danni causati dai tifosi alle strutture dell'Olimpico. Ovviamente, alcuni biglietti per la Curva Nord (settori 46 e 47) risultano già venduti. Per questo motivo, il club garantirà ai tifosi in possesso del tagliando l’accesso all’evento e ha assicurato che nei prossimi giorni verranno forniti tutti gli aggiornamenti necessari sui posti coinvolti dal provvedimento.