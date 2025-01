Roma-Eintracht, cosa serve ai giallorossi per centrare i playoff

Ecco quali sono i risultati che bastano ai giallorossi per garantirsi la qualificazione in Europa League e l’accesso al turno preliminare

Redazione 28 gennaio 2025 (modifica il 28 gennaio 2025 | 09:10)

La Roma arriva all’ottava e ultima partita del girone unico di UEFA Europa League senza conoscere ancora il proprio destino. La formazione capitolina, che la settimana scorsa è caduta per 1-0 sul campo degli olandesi dell’AZ Alkmaar, non è ancora certa di raggiungere i playoff e deve quindi ottenere un risultato positivo nell’ultimo match casalingo contro i tedeschi dell’Eintracht Francoforte.

La sfida è in programma giovedì 30 gennaio alle ore 21 allo Stadio Olimpico e una sconfitta porterebbe i giallorossi seriamente a rischio eliminazione. Al momento la squadra di Claudio Ranieri è 21esima in classifica con 9 punti e per agguantare i playoff bisogna assolutamente rimanere tra le prime 24 al termine di questo ultimo turno della prima fase.

Roma-Eintracht, tutte le ipotesi — Si prospetta una sfida tutt’altro che agevole per la Roma giovedì, contro una delle rivelazioni dell’Europa League, che al momento è seconda in classifica e che vorrà ottenere la qualificazione diretta agli ottavi di finale, che diventerebbe certa anche con un pareggio. Una vittoria contro le aquile bianconere darebbe ai lupi la certezza matematica della qualificazione ai playoff e garantirebbe, di conseguenza, una migliore classifica in vista degli accoppiamenti per questo turno preliminare.

In realtà Dybala e compagni potrebbero riuscire ad accedere ai playoff anche in caso di parità o, addirittura, di sconfitta, ma in tal caso diventerebbero fondamentali i risultati delle altre squadre. In particolare, le rivali di classifica sono il Ferencvaros (che affronta l’AZ in casa), il Fenerbahce (ospite del Midtjylland), Besiktas (in casa col Twente), Porto (ospite del Maccabi), Braga (in casa con la Lazio) e Hoffenheim (ospite dell’Anderlecht). L’importante è che i capitolini non vengano sorpassati da più di 3 compagini. Un fattore che è favorevole alla Roma è la differenza reti, che per i giallorossi è al momento positiva rispetto a tutte le squadre che sono attualmente a pari punti.

Statistiche e probabili formazioni — La Roma, che nel weekend ha anche trovato la prima vittoria stagionale in trasferta, in casa ha però un ruolino recente davvero ottimo. I giallorossi sono infatti reduci da ben sei vittorie di fila in gare ufficiali davanti al proprio pubblico, tra l’altro realizzando sempre almeno 3 gol. Ranieri si affiderà al suo undici titolare di maggior fiducia e torneranno dal primo minuto Mats Hummels e Paulo Dybala. Il tedesco sarà al centro del terzetto arretrato con Mancini e Ndicka, mentre l’argentino sarà a supporto di Dovbyk. Sulla trequarti il capitano Lorenzo Pellegrini, reduce da una buona prova ad Udinese, è in vantaggio su Niccolò Pisilli. A destra torna Celik dato che il nuovo acquisto Rensch è fuori dalla lista UEFA.

Nei tedeschi il tecnico Dino Töppmoller, che non può più contare su Omar Marmoush (passato al Manchester City), si affida al turco Can Uzun sulla trequarti insieme a Mario Götze, alle spalle del bomber Hugo Ekitike. Nella linea di difesa c’è anche l’ex di turno Rasmus Kristensen.