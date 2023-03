Roma, ecco Tori Hubbard: la Tik Toker che ha rubato il cuore a Volpato

Nel cuore di Volpato, si è fatta spazio da qualche settimana la giovane modella e influencer, Tori Hubbard. Nata a Miami ad aprile del 2002, coi suoi 388mila follower su Tik Tok, è già una vera e propria star dei social. Oltre alla carriera come modella, la ragazza ha fondato il brand di bikiniHungover Swim. Tra gli indizi della relazione ci sono i numerosi commenti del 19enne giallorosso sotto le sue foto e uno scatto su tutti che sembrerebbe sciogliere ogni dubbio. L'immagine rappresenta la ragazza con la maglietta di Volpato allo Stadio Olimpico durante Roma-Verona insieme alla mamma. La didascalia riporta: "Qui solo per vederti vincere". Tra i commenti, spicca quello del numero 62 giallorosso che l'ha repostata anche nelle storie sempre su Instagram. Inoltre, Tori ha creato una cartella in evidenza sul suo profilo denominata Italy dove le prime foto risalgono a 5 settimane fa. A confermare il suo trasferimento, almeno temporaneo, un'altra foto su Instagram risalente al 24 febbraio con la didascalia: "Quella ragazza italiana di Miami in Italia". Immancabile il like di Cristian.