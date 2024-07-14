La Roma ha il suo secondo portiere, che raccoglierà l'eredità di Rui Patricio. Si tratta di Mathew Ryan, esperto estremo difensore nato l'8 aprile 1992 che firma da svincolato. Contratto di un anno più opzione, riparte dalla Serie A dopo la fine dell'esperienza in Olanda con l'AZ Alkmaar. Australiano, di Plumpton, ha il passaporto britannico grazie a mamma Carol, scozzese. Inizia a giocare in Oceania nel Blacktown e poi nel Central Coast Mariners, prima di arrivare in Europa nel 2013 al Brugge. Due anni dopo la grande chance con il Valencia, che lo nota e lo mette sotto contratto per sei anni. La sua avventura nel grande calcio parte così, con Gary Neville in panchina. Un anno e mezzo dopo torna in Belgio, in prestito al Genk, prima di essere ceduto al Brighton. Tre stagioni e mezzo più tardi arriva così all'Arsenal (gennaio 2021) anche se solo in prestito per sei mesi. Rientrato ai Seagulls, in estate torna in Spagna alla Real Sociedad. Poi continua il lungo girovagare con Copenaghen (2022) e AZ Alkmaar dove resta un anno e mezzo. In Olanda trova pure il modo di intrecciarsi, anche se indirettamente, con i colori giallorossi visto che anche grazie alle sue incredibili parate elimina la Lazio dalla Conference League. In Belgio viene allenato da uno dei portieri più forti di sempre, Michel Preud'homme, ma di certo non si può dire che gli manchi l'esperienza o aver imparato da tanti paesi e modi di vivere diversi.

La sua carriera più importante è senza dubbio quella con la nazionale australiana, con cui ha ben 92 presenze all'attivo e parecchie soddisfazioni. Come quella del 2015, quando è stato eletto miglior giocatore della Coppa d'Asia vinta dai Socceroos in casa. Lo stesso anno in cui ha vinto col Brugge la coppa nazionale. Il terzo trofeo, primo in ordine di tempo, è lo scudetto nel 2013 con i Central Coast Mariners. Con i 'canguri', di cui è stato capitano gioca quindi tre Coppe d'Asia e soprattutto tre Mondiali oltre a una Confederations Cup. Dieci presenze in totale ai campionati del mondo, in Qatar l'unica volta in cui è riuscito ad arrivare agli ottavi uscendo però 2-1 contro i futuri campioni dell'Argentina, colpevole tra l'altro sul secondo gol di Alvarez in cui sbaglia il controllo. "Ma questo errore non mi definisce", dirà poi a fine gara. Dopo un lungo girovagare arriva quindi anche in Serie A, secondo australiano della storia della Roma dopo Cristian Volpato che però gioca per l'Italia nelle selezioni giovanili e non ha ancora preso una decisione definitiva sulla nazionale del suo futuro.