La stagione della Roma è appena iniziata e domenica riprenderà a Marassi contro la Sampdoria. Intanto, però, arrivano già le prime indiscrezioni sulla maglia da trasferta del prossimo anno. Come riferisce footyheadlines.com, il kit away 2020/21 dovrebbe essere di color avorio pallido, simile a quella già utilizzata nella stagione 2017-18. Sullo stemma e sul simbolo della Nike, inoltre, sono previste delle rifiniture in rosso per richiamare i colori del club.