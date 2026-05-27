La stagione si è appena conclusa ma la Roma si prepara già al prossimo anno che sarà quello del centenario giallorosso. Nel corso dell'estate usciranno ufficialmente le tre maglie, inclusa la prima dove ci sarà finalmente il logo con la lupa e l'acronimo ASR. Il kit trasferta, invece, è già in esposizione in alcuni store e fa parte della categoria "Originals" di Adidas dedicato alle maglie vintage: sotto al collo c'è il celebre trifoglio del marchio tedesco, poi lo stemma storico con l'acronimo ASR circondato da due strisce orizzontali di colore giallo e rosso.