Roma, le anticipazioni della seconda maglia: sarà arancione con il lupetto di Gratton

Dopo aver svelato lo scorso 8 luglio la prima maglia, in casa Roma c'è attesa anche per la presentazione ufficiale del kit da trasferta. Il sito specializzato in maglie da calcio FootyHeadlines ha pubblicato un'anticipazione di quella che dovrebbe essere la maglia "away" del club. Sarà arancione con dettagli di colore nero (logo Adidas, strisce sulle spalle e il colletto). Torna anche il lupetto di Gratton sempre di colore nero. Secondo quanto riportato da FootyHeadlines sarebbe la prima volta che la Roma utilizza l'arancione nella seconda maglia. Il colore era già stato usato in passato ma sempre per il terzo o quarto kit (2016-17, 2004-05, 2003-04, 2001-02).