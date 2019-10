Roma, ecco l’account Twitter in Swahili. Rogers: “Vogliamo interagire con i fan di tutto il mondo” – VIDEO

Lo aveva annunciato qualche giorno fa il presidente Pallotta e adesso è arrivato il primo messaggio social. La Roma ha infatti inaugurato l’account in lingua Swahili, l’idioma parlato in gran parte del continente africano, con un video ironico di presentazione.

POLIGLOTTA – Il tutto è stato accompagnato anche da un comunicato ufficiale della società giallorossa:

Prima tra i club europei di alto livello, la Roma è ora in grado di comunicare direttamente sui social media con milioni di fan che parlano swahili. @ASRomaSwahili ha esordito su Twitter mercoledì con un classico dell’ironia della Roma su questa piattaforma, riadattato per l’occasione. Il nuovo account è stato lanciato quattro giorni dopo un tweet di @ASRomaEN di congratulazioni per Eliud Kipchoge, atleta keniano che è riuscito a correre una maratona in meno di due ore nella INEOS challenge. La risposta in non si è fatta attendere, prima dall’account in lingua inglese, poi da quello personale del presidente James Pallotta che ha confermato la volontà di aprire un nuovo profilo ufficiale in lingua swahili nel giro di una settimana.

“Siamo felici di lanciare AS Roma Swahili”, ha dichiarato Paul Rogers, Head of Strategy dell’AS Roma. “Dopo l’account Pidgin creato a marzo, siamo stati inondati di richieste da parte dei follower di Kenya, Tanzania, Uganda e altri paesi del sud est dell’Africa. Considerando la passione per il calcio europeo di quella parte del continente, è sorprendente che prima di oggi nessun altro club avesse provato a comunicare quotidianamente sui social media nelle lingue swahili e pidgin. Questo nuovo account ci permetterà di interagire direttamente con questi tifosi nella maniera migliore per loro e in linea con la nostra strategia di abbattere le barriere comunicative tra il Club e i suoi tifosi di tutto il mondo”.

Il lancio del nuovo account swahili porta a 14 le lingue diverse con cui la Roma comunica sui social media aggiungendosi a: italiano, inglese, arabo, indonesiano, spagnolo, francese, portoghese, bosniaco, turco, olandese, persiano, pidgin e cinese.