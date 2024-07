Roma, ecco la seconda maglia: spunta la foto “rubata” che anticipa l’annuncio

Dopo la polemica sulla felpa "azzurra", spunta una nuova indiscrezione sul nuovo materiale Adidas della Roma. Sui social infatti iniziano a circolare delle anticipazioni sulla seconda maglia per la prossima stagione che uscirà ufficialmente il 30 luglio. La foto è stata scattata in uno store australiano e sta già facendo il giro del web. La maglia è bianca con inserti e dettagli arancioni su spalle e colletto. Sembra, inoltre, che tornerà sulla divisa da trasferta il lupetto di Gratton - che nella passata stagione utilizzato sulla prima maglia - di colore rosso così come il logo dell'Adidas.