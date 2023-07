Roma, ecco la nuova maglia Adidas: i dettagli, quanto costa e dove comprarla

La Roma ha presentato la prima maglia per la stagione 2023/2024. I giallorossi dopo 30 anni tornano ad abbracciare l'Adidas e il marchio tedesco per l'occasione ha pensato ad un vero e proprio tuffo nel passato. La divisa, di colore rosso, è ispirata a quella dell'esordio di Totti (1993) e sul cuore al posto dello stemma c'è il famoso lupetto di Gratton. Sulle spalle le classiche tre strisce del brand di colore giallo. Sul retro del colletto è presente la scritta 'Daje Roma Daje'. Il kit è già in vendita negli store fisici e anche in quelli online. Il prezzo è di 100€ e la personalizzazione costa 20€. I giallorossi faranno parte del club 'Premium' e non 'Elite', per questo non sarà possibile acquistare le cosidette maglie autentiche, cioè quelle da gara identiche a quelle indossate da Pellegrini e compagni ma solo le repliche. In vendita anche i pantaloncini (45€) e i calzettoni (15€). I kit dispongono delle migliori innovazioni adidas, in particolare dei materiali che permettono agli atleti di sentirsi a loro agio grazie alla tecnologia Aeroready, che utilizza materiali assorbenti e traspiranti per mantenere il corpo asciutto. Le maglie sono prodotte da materiali riciclati al 100%. La maglia è realizzata con un orlo a coda di rondine e rifinita con un dettaglio nel retrocollo che prende ispirazione dalla tifoseria