Roma, ecco la mascherina ufficiale con il logo del club – FOTO

Le bozze della mascherina brandizzata As Roma erano già uscite facendo letteralmente impazzire i tifosi sui social, adesso la società le ha lanciate sul proprio store online. Total black con il logo del club sul lato sinistro. Non sono un dispositivo medico, ma sono realizzate per mantenere un feel naturale con il volto grazie al tessuto elastico e soprattutto servono proteggere chi le indossa dal rischio di contrarre il coronavirus. Da tempo la società giallorossa sta anche studiando un modo per far ricevere in regalo a ogni tifoso che si abbonerà alla prossima stagione una mascherina. Un’iniziativa non ancora lanciata perché la Roma è in attesa di capire come si potrà concludere l’anno calcistico in corso e anche quando sarà possibile riavere il pubblico nel proprio stadio. Un primo passo potrà avvenire già domani con l’incontro tra Gravina e Spadafora per la ripresa della Serie A, ma a porte chiuse.