Roma, ecco la maglia per la stagione 2022/23. Colletto stile coreana e logo ASR

Arrivano altre anticipazioni sulla divisa casalinga della formazione giallorossa del prossimo anno

Dopo le prime indiscrezioni dei giorni scorsi, la Roma è pronta a mostrare pubblicamente la nuova maglia per la stagione 2022/23. La divisa dovrebbe essere annunciata nei prossimi giorni e l'idea che rimbalza dalle parti di Trigoria, è quella di utilizzarla già nell'ultimo match di campionato all'Olimpico contro il Venezia. La grande novità riguarda la presenza del logo "ASR", utilizzato negli anni '30, ripetuto su tutta la trama della divisa. Il logo della casa produttrice, New Balance, e quello del main sponsor Digital Bits, saranno di colore giallo. Il colletto sarà stile "coreana", con un bottone unico a chiudere le due estremità e nel retro sarà presente la scritta "Figli di Roma" dove la lettera "o", sarà sostituita dal lupetto di Gratton.