Roma, ecco Kristensen: poco social, gol e corsa. Chi è il nuovo rinforzo per Mourinho

Nella sua carriera ha giocato quasi sempre come terzino destro, ma le sue doti offensive lo rendono perfetto per il 3-4-2-1 di Mou

Daniele Aloisi Collaboratore

Rasmus Nissen Kristensen è pronto a diventare un nuovo calciatore della Roma. Il terzino destro è sbarcato nella capitale nelle scorse ore e nella giornata di domani svolgerà le visite mediche di rito prima di firmare il contratto fino al 2024. Arriva in prestito secco senza nessun diritto di riscatto e rinforzerà la fascia. Il classe 1997 non ci ha pensato due volte a dire 'sì' alla Roma dopo l'ultima stagione in Premier League trascorsa con la maglia del Leeds. A Trigoria ritroverà Llorente con il quale ha trascorso la prima parte di stagione in Inghilterra. Nella capitale un danese mancava dai tempi di Simon Kjaer. L'attuale calciatore del Milan non ha lasciato un buon ricordo nei cuori dei tifosi. Kristensen dovrà guadagnarsi l'amore dei romanisti e soprattutto la fiducia di Mourinho. Si giocherà il posto con Celik, mentre Karsdorp è ormai indirizzato verso la cessione. Rasmus lunedì si aggregherà al gruppo e José avrà tutto il tempo per visionarlo in queste settimane di ritiro.

Kristensen: velocità, potenza fisica e gol al servizio di Mourinho — Rasmus Kristensen inizia la sua carriera nel Midtjylland. Nel 2018 arriva il primo passo importante della sua carriera. Infatti, si trasferisce all'Ajax dove in 20 presenze nel campionato olandese mette a referto 3 assist. La sua consacrazione avviene al Salisburgo dove collezione un buon bottino di gol e di passaggi decisivi. I numeri offensivi faranno sorridere Mourinho. Il danese in carriera ha gonfiato la rete per ben 27 volte. Le sue ottime prestazioni in Austria condite da 14 gol e 19 assist in 109 presenze, spostano l'attenzione di Pinto su di lui.

Il gm portoghese lo aveva messo nel mirino, ma alla fine a Roma arrivò Celik. Con un anno di ritardo Rasmus è pronto ad iniziare la sua avventura con la maglia giallorossa. Nella sua carriera ha giocato quasi sempre come terzino destro, ma le sue doti offensive lo rendono perfetto per il 3-4-2-1 di Mourinho. Ha corsa e una grande potenza fisica. Alto 1,87 è stato utilizzato anche come difensore centrale e in rare occasioni sulla fascia sinistra. Un calciatore duttile che punta a diventare subito il titolare al posto del turco ex Lille. Non gli manca l'esperienza europea e conta 41 presenze tra Champions ed Europa League. In nazionale ha giocato Euro 2020 e alcune partite di Nations League. Nei suoi anni passati tra Olanda e Austria ha anche arricchito il suo palmares vincendo 1 campionato olandese, una coppa dei Paesi Bassi, tre scudetti e due coppe nazionali con la maglia del Salisburgo.

Vita privata di Kristensen: poco social e fidanzata — Rasmus Kristensen è il quarto acquisto dell'estate giallorossa. Dopo il ritorno di Llorente e gli arrivi di Aouar e Ndicka, il danese è il nuovo colpo di Pinto. Ha già una cosa in comune con il difensore ivoriano. Infatti, anche il terzino destro usa pochissimo i social e l'ultima foto pubblicata risale al 14 giugno 2022. Giorno del suo trasferimento dal Salisburgo al Leeds. Ha pochissimi follower (78mila) e non ama far vedere molto della sua vita privata. Roma potrebbe cambiarlo e lui intanto non ha perso tempo nell'iniziare a seguire l'account ufficiale dei giallorossi. È un atleta sotto contratto Adidas e probabilmente pubblicherà nelle prossime ore una foto con la nuova maglia. Con lui è sbarcata anche la bellissima Frederikke. La compagna di Kristensen segue le orme della sua dolce metà e non ama farsi notare sui social. Ha il profilo chiuso e pochi follower.