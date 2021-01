Roma, ecco il secondo colpo: Reynolds arrivato a Fiumicino, ora visite mediche e firma – FOTO

Un colpo per il presente e il futuro: la Roma accoglie finalmente Bryan Reynolds. Il terzino americano, partito ieri alle 23.30 ora italiana da Dallas, è atterrato alle 13.10 (con mezz’ora di ritardo) nella Capitale dopo lo scalo effettuato a Francoforte e il nuovo volo di questa mattina decollato alle 10.55.

Dopo aver fatto tappa a Trigoria, Reynolds si dirigerà poi a Villa Stuart per le visite mediche di rito: una volta superati i test, firmerà con i giallorossi un contratto quadriennale da circa 700.000 euro a stagione. Per il laterale la Roma ha versato nelle casse dell’FC Dallas circa 7 milioni. Un acquisto fortemente voluto dalla nuova proprietà americana, che con un cospicuo rilancio ha convinto il giocatore ad accettare la corte giallorossa a discapito della concorrenza della Juventus, pronta ad assicurarsi le prestazioni del giocatore in sinergia con il Benevento.

Ha collaborato Valerio Salviani