Roma, ecco Ibanez: è atterrato a Fiumicino, stasera atteso all’Olimpico – FOTO – VIDEO

Petrachi batte un colpo. Fonseca in conferenza aveva annunciato l’arrivo di un esterno, ma il primo acquisto del mercato di gennaio della Roma è Roger Ibanez. Il difensore è atterrato intorno alle 12.25 a Fiumicino con un volo da Bergamo – accompagnato dai genitori e dall’agente – e già oggi pomeriggio è atteso allo stadio Olimpico per il derby contro la Lazio. Domani invece sarà il giorno delle visite mediche e della firma sul contratto prima dell’ufficialità.

Ibanez arriva a Roma dall’Atalanta, dove ha giocato solo venti minuti in un anno e mezzo (è in Italia dallo scorso gennaio). L’operazione è in prestito gratuito per diciotto mesi prima di un riscatto obbligatorio di otto milioni più due di bonus. Rinforzerà la linea difensiva giallorossa, dove ora lascerà uno tra Juan Jesus (più probabile) e Cetin.