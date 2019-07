Roma, ecco i mini-abbonamenti per il girone di Europa League: info e prezzi

L’AS Roma informa che a partire da mercoledì 10 luglio sarà possibile acquistare gli abbonamenti validi per le tre gare interne della fase a gironi della UEFA Europa League 2019-20.

Agli Abbonati Serie A 2019-20 verrà dedicato un prezzo più basso per tutto il periodo di vendita con la possibilità, fino al 23 luglio, di confermare il posto ottenuto in campionato.

Insieme alla prelazione per chi possiede l’abbonbamento di Serie A il 10 luglio partirà anche la vendita libera: per i non abbonati in campionato la scelta dei posti che sarà limitata, fino al 23 luglio, solo ai posti disponibili. Dal 24 luglio invece tutti i posti non occupati a quella data saranno disponibili per chiunque.

RIEPILOGO DATE DI VENDITA

Data apertura vendite (prelazione e vendita libera): mercoledì 10 luglio, ore 10:00

Data sblocco posti non confermati: mercoledì 24 luglio, ore 10:00

Data termine vendite: giovedì 29 agosto, ore 23:59

Così come già accade per le tessere di campionato, caricando l’abbonamento digitale per il girone di UEFA Europa League sull’APP “Il Mio Posto” si potrà godere di numerosi vantaggi tra cui:

cambio utilizzatore per le 3 gare interne della fase a gironi

notifiche Push

PREZZI E SETTORI DISPONIBILI

I prezzi in verde sono per gli abbonati di Serie A che acquistano un abbonamento di Europa League.

NOTE INFORMATIVE

Tariffe Ridotte Tribuna Tevere: Donna, Junior Club e Over 65

Pacchetto Famiglia disponibile in tutta la Tevere. I prezzi indicati in tabella si riferiscono al pacchetto minimo 1 Adulto + 1 Under 14

Prezzi abbonamenti Disabili/Invalidi 100+Accompagnatore: € 75 per gli abbonati Serie A – € 85 per i non abbonati

Gli abbonati Serie A Famiglia potranno acquistare l’abbonamento di Europa League esclusivamente presso gli AS Roma Store di Via del Corso, Piazza Colonna e Roma Est o chiamando il Call Center AS Roma

Cambio utilizzatore non disponibile sulle riduzioni Under 14 famiglia e Disabili/Invalidi 100

Per motivi organizzativi UEFA non potranno essere acquistati abbonamenti nei settori di 3BS (Tribuna Monte Mario Nord) e 5BL, 5BS, 5BD (Tribuna Monte Mario Top Nord).

(asroma.com)