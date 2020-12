Roma, ecco i giocatori della Primavera che potrebbero esordire contro il CSKA Sofia

Dopo aver fatto esordire Riccardo Calafiori, Tommaso Milanese e Filippo Tripi, nella prossima gara di Europa League Paulo Fonseca potrebbe regalare qualche minuto ad altri giovani della Primavera di Alberto De Rossi. Nella lista B che la Roma ha consegnato alla Uefa lo scorso ottobre, figurano infatti sette giocatori teoricamente utilizzabili che non sono ancora scesi in campo tra i grandi: i due portieri Boer e Berti, il difensore Buttaro, il centrocampista Bove e gli esterni Zalewski, Bamba e Ciervo. Improbabile che Fonseca possa dare spazio a tutti: tra questi, ad avere le maggiori chance di esordire sono Zalewski, Ciervo e Bove, già convocati dal tecnico portoghese in questa stagione. Il primo, però, qualche giorno fa è risultato ancora positivo al coronavirus ed è possibile che per giovedì prossimo non sia ancora tra i disponibili. Ricordiamo che la partita contro il CSKA Sofia, per i giallorossi, sarà ininfluente dal punto di vista della classifica, vista la matematica certezza del primo posto del girone.