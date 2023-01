Roma, ecco come sarà la prima maglia 2023/24 a firma Adidas

Ecco alcune indiscrezione sulla prima maglia della Roma per la prossima stagione quando Adidas fornirà al club il materiale tecnico, come riporta il sito footyheadlines.com. C'è il ritorno del lupetto sul petto e la maglia ricorda quella del 1993/94. Intanto, all'interno del bilancio chiuso lo scorso 30 giugno 2022, la società giallorossa spiega come sia in corso un arbitrato davanti alla International Chamber of Commerce con il suo attuale sponsor tecnico: "A giugno 2022, New Balance Athletics ha avviato un arbitrato dinnanzi alla International Chamber of Commerce nei confronti di AS Roma", si legge nel bilancio. "Secondo New Balance, il contratto di sponsorizzazione tecnica per la produzione di magliette da calcio in essere fra le società per le stagioni 2021/2022 e 2022/2023 conterrebbe una clausola di Right of First Refusal a favore di New Balance che, se esercitata in presenza di più offerte concorrenti, obbligherebbe AS Roma a rinnovare il Contratto con New Balance, a condizione che questa pareggi i termini offerti da terzi". In sintesi la multinazionale statunitense di abbigliamento sportiva accusa la Roma di non aver rispettato le clausole contrattuali che avrebbero permesso a New Balance di rinnovare il proprio contratto con il club giallorosso