Roma, ecco come cambia la classifica se avesse segnato gli expected goals prodotti – FOTO

La Roma non sta attraversando un buon momento di forma e lo testimoniano le tre sconfitte consecutive con Sassuolo, Bologna e Atalanta che hanno messo Fonseca e la squadra sul banco degli imputati. Sotto osservazione è finito anche l’attacco giallorosso e in particolare i partners offensivi di Dzeko che segnano meno rispetto agli anni precedenti e alle avversarie in Serie A. Opta Paolo su Twitter, ha pubblicato la classifica aggiornata del campionato se in ogni partita si fossero segnati gli expected goals prodotti. L’Atalanta sarebbe addirittura prima con 59 punti, mentre la Roma perderebbe una posizione, ricoprendo il sesto posto a quota 44. Il podio, invece, sarebbe completato da Inter e Lazio, rispettivamente a 50 e 47. Juventus in quarta posizione e a pari punti con i biancocelesti e il Milan subito prima dei giallorossi.