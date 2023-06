Roma, è partita la vendita libera degli abbonamenti

Superata quota 36mila tessere sottoscritte nella fase 1, oggi pomeriggio scatta la fase 2 della campagna abbonamenti della Roma per la stagione 2023/24 come riporta il Club su Twitter . Si tratta della classica vendita libera per chi non aveva sottoscritto l'abbonamento la scorsa stagione e quindi non ha potuto usufruire delle agevolazioni. Alcune curiosità riguardo la Fase 1: si è conclusa a oltre 36.500 abbonamenti, +3mila rispetto alla chiusura della fase 1 della scorsa stagione. Settori Sold out: Curva Sud centrale, curva sud laterale, Distinti Sud, Tevere Sud, Tevere Centrale, Tevere Top Sud. La Formula Plus si conferma super gradita tra i tifosi ed è stata scelta dal 31% di coloro che hanno sottoscritto un abbonamento. L’83% delle persone che avevano un abbonamento nella scorsa stagione ha rinnovato anche per il campionato 23/24.