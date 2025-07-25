I tifosi della Roma hanno un nuovo simbolo della loro fede per le strade della Capitale. Si tratta del cosiddetto "muro giallorosso", un'opera dell'artista di strada Drugi che ha l'intenzione di raccogliere in un unico posto foto e ricordi del tifo romanista. Il murale si trova in Via del Pozzuolo - in questa via si trova anche il celebre murale dedicato a Totti - e rappresenta lo storico stemma della Roma in formato gigante, circondato da una miriade di polaroid. "Roma è vita" e ancora "Di padre in figlio" sono solo alcuni dei messaggi che si trovano nelle varie foto. L'artista, tramite un post su Instagram, ha invitato i tifosi giallorossi a riempire ulteriormente il muro e di farlo diventare un vero e proprio simbolo. Ecco le sue parole:

"IL MURO GIALLOROSSO È NATO. Ho raccolto le foto che mi avete mandato e le ho trasformate in un muro di passione, cuore e romanismo puro. Roma adesso ha un angolo che parla solo di noi. Ma non può restare fermo. Riempitelo. Sporcatevelo. Accendetelo. Portate sticker, sciarpe, biglietti, oggetti, foto, ricordi... tutto quello che grida ROMA. Deve diventare un muro fortissimo. Un simbolo vivente della nostra fede".