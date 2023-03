Roma, è nato Amari Abraham. Tammy: “Il regalo più grande della vita”

È nato Amari Abraham, il figlio di Tammy e della compagna Leah. I due avevano annunciato la gravidanza con un post sui canali social lo scorso 25 dicembre e postato una serie di tenerissimi scatti nei giorni a seguire. Pochi minuti fa l'attaccante inglese ha pubblicato la prima foto con il bimbo in braccio appena nato e con la neo mamma dopo il parto. Il giocatore osserva emozionato il figlio con una cuffia ospedaliera in testa. Le parole della didascalia sono una dolcissima dichiarazione d'amore: "Il regalo più grande della vita". Non si fanno aspettare gli auguri sui canali ufficiali del club che scrivono: "Benvenuto, Amari! Tanti auguri a mamma Leah e a papà Tammy"