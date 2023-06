“Roma e Napoli piazze simili”: De Laurentiis in disaccordo. Ecco cosa risponde – VIDEO

Il cronista stava per fare la domanda a Rudi Garcia ricordando il suo passato nella Capitale, ma è stato fermato dal patron degli azzurri che ha fatto il gesto con la mano del 'no'

Nella giornata di ieri c'è stata la presentazione di Rudi Garcia. Il tecnico francese sarà sulla panchina del Napoli dopo l'addio inaspettato di Luciano Spalletti. Un giornalista ha ricordato la sua esperienza alla Roma e ha fatto un paragone con la città campana: “Lei è stato a Roma che è una piazza simile a Napoli...”. Il cronista è stato interrotto da De Laurentiis che fatto il gesto del 'no' con la mano. Subito dopo ha aggiunto per rispondere al presidente del Napoli: "Per calore...". Il patron ha mostrato tutto il suo disaccordo e la mossa non è piaciuta sui social soprattutto per la nota rivalità tra le due tifoserie.